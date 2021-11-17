Полноценному горнолыжному курорту на Ай-Петри не хватит снега

Для сохранения снежного покрова специалисты рекомендовали использовать карстовые источники воды. Фото: Анна КИРИЕНКО

Для полноценного горнолыжного курорта на плато Ай-Петри не хватает снега. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Чтобы создать полноценный горнолыжный курорт крымским горам не хватает высоты, - подчеркнул он. - Нам бы еще 1,5 тысячи метров, и все было бы замечательно.

Исследование, которое Минкурортов РК провело за 2 миллиона рублей с привлечением специализированных компаний по строительству горнолыжных трасс, показало, что на северных склонах Ай-Петри и Чатыр-Дага возможно обустройство спортивных спусков небольшой протяженности. Для сохранения снежного покрова специалисты рекомендовали использовать карстовые источники воды.

- Технологически это возможно. Дальше зависит от возможностей инвестора. - заключил Волченко и добавил, что создание туристической зоны на Ай-Петри должно подразумевать круглогодичную работу с возможностью трекинга, активного спорта, пешеходных прогулок в теплое время года.

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