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Общество17 ноября 2021 10:12

Полноценному горнолыжному курорту на Ай-Петри не хватит снега

Воду надо поднимать из карстовых полостей
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Для сохранения снежного покрова специалисты рекомендовали использовать карстовые источники воды.

Для сохранения снежного покрова специалисты рекомендовали использовать карстовые источники воды.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Для полноценного горнолыжного курорта на плато Ай-Петри не хватает снега. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Чтобы создать полноценный горнолыжный курорт крымским горам не хватает высоты, - подчеркнул он. - Нам бы еще 1,5 тысячи метров, и все было бы замечательно.

Исследование, которое Минкурортов РК провело за 2 миллиона рублей с привлечением специализированных компаний по строительству горнолыжных трасс, показало, что на северных склонах Ай-Петри и Чатыр-Дага возможно обустройство спортивных спусков небольшой протяженности. Для сохранения снежного покрова специалисты рекомендовали использовать карстовые источники воды.

- Технологически это возможно. Дальше зависит от возможностей инвестора. - заключил Волченко и добавил, что создание туристической зоны на Ай-Петри должно подразумевать круглогодичную работу с возможностью трекинга, активного спорта, пешеходных прогулок в теплое время года.

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