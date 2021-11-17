На бывшего директора департамента сельского хозяйства Севастополя завели уголовное дело

В отношении экс-главы департамента сельского хозяйства и потребрынков Севастополя возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что осенью прошлого года чиновник заключил с компанией и индивидуальным предпринимателем без проведения аукциона долгосрочные договоры на размещение НТО на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов. В результате бюджету Севастополя был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

- Проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, иным служебным помещениям, месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия, - говорится в сообщении.

Мера пресечения будет избрана судом по завершении следствия.

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