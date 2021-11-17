На Ай-Петри затеяли генеральную уборку

Фото: скриншот из видео/Янина Павленко/telegram

На одной из красивейших точек Ялты – горе Ай-Петри – приступили к генеральной уборке, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Работа кипит у верхней станции канатной дороги, откуда начинается путь к зубцам горы. Рабочим предстоит убрать скопившийся там весь строительный и бытовой мусор. Только с субботы было вывезено шесть самосвалов.

- Полиция с сотрудниками мунконтроля провели беседу с собственниками объектов, которых в этом месте быть не должно. Большую часть, свыше 30, собственники демонтировали и вывезли сами, - сообщила градоначальница.

Оставшиеся объекты, хозяев которых определить не удалось, уберут сотрудники ДЖКХ, МБУ «Зеленстрой» и МУП «Объединенная управляющая компания». Уборку намерены закончить до конца недели. В будущем намерены установить контроль за территорией, чтобы не допускать захламления.

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