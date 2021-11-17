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экономика17 ноября 2021 10:58

Крым получит от Москвы еще 8 миллиардов на модернизацию здравоохранения

Деньги пойдет на ремонт больниц, покупку оборудования и автомобилей «сокрой»
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Средства идут на новое оборудование и инвентарь

Средства идут на новое оборудование и инвентарь

Фото: архив "КП"

В следующем году Республика Крым получит от правительства Москвы 8 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения. Об этом сообщила замминистра финансов РК Елена Давыдченко.

- Министерство осуществляет ремонты больниц, установку ФАПов, амбулаторий, приобретает оборудование, автомобили «скорой помощи», - уточнила она.

В этом году на модернизацию отрасли правительство Москвы выделило 11,5 миллиардов рублей.

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