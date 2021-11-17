Крым получит от Москвы еще 8 миллиардов на модернизацию здравоохранения

Средства идут на новое оборудование и инвентарь Фото: архив "КП"

В следующем году Республика Крым получит от правительства Москвы 8 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения. Об этом сообщила замминистра финансов РК Елена Давыдченко.

- Министерство осуществляет ремонты больниц, установку ФАПов, амбулаторий, приобретает оборудование, автомобили «скорой помощи», - уточнила она.

В этом году на модернизацию отрасли правительство Москвы выделило 11,5 миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50