Крым получит от Москвы еще 8 миллиардов на модернизацию здравоохранения

Средства идут на новое оборудование и инвентарь
Фото: архив "КП"
В следующем году Республика Крым получит от правительства Москвы 8 миллиардов рублей на модернизацию здравоохранения. Об этом сообщила замминистра финансов РК Елена Давыдченко.
- Министерство осуществляет ремонты больниц, установку ФАПов, амбулаторий, приобретает оборудование, автомобили «скорой помощи», - уточнила она.
В этом году на модернизацию отрасли правительство Москвы выделило 11,5 миллиардов рублей.
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