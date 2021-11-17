Новогодний отдых в Крыму нацелен на прогулки и свежий воздух

Сегодня стоит задача избегать скопления людей

Программы новогодних каникул в Крыму нацелены на прогулки на свежем воздухе. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Новогодние программы и активности будут нацелены на променады и отсутствие скопления людей, - отметил он. - К сожалению, реальность такова, что массовые мероприятия сейчас невозможны. Задача избегать скопления людей и перекрестных контактов. Исходя и этой логики будут строится новогодние активности и программы.

Накануне Минкурортов Крыма сообщило о высокой загрузке объектов размещения на новогодние праздники. Несмотря на жесткие антиковидные ограничения, уровень бронирования составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%

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