На крымских курортах нет оттока туристов после открытия Турции и Египта

Россияне предпочитают отдых внутри страны. Фото: Никита ПОЛЬКО

На крымских курортах не наблюдается оттока туристов после открытия выездных направлений в Турцию и Египет. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Мы не увидели снижения потока ни когда открылась Турция, ни сейчас с открытием Египта, - отметил он. - Наша большая задача использовать этот период, чтобы создать ту инфраструктуру и атмосферу гостеприимства, чтобы российскому туристу хотелось отдыхать в своей стране, в Крыму.

По словам министра, потенциал внутреннего туризма колоссальный и, судя по развитию ситуации, акцент на отдых внутри страны сохранится.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50