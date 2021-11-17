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Общество17 ноября 2021 12:29

На крымских курортах нет оттока туристов после открытия Турции и Египта

Потенциал внутреннего туризма колоссальный
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Россияне предпочитают отдых внутри страны.

Россияне предпочитают отдых внутри страны.

Фото: Никита ПОЛЬКО

На крымских курортах не наблюдается оттока туристов после открытия выездных направлений в Турцию и Египет. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Мы не увидели снижения потока ни когда открылась Турция, ни сейчас с открытием Египта, - отметил он. - Наша большая задача использовать этот период, чтобы создать ту инфраструктуру и атмосферу гостеприимства, чтобы российскому туристу хотелось отдыхать в своей стране, в Крыму.

По словам министра, потенциал внутреннего туризма колоссальный и, судя по развитию ситуации, акцент на отдых внутри страны сохранится.

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