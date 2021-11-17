Глава Крыма назвал причины закрытия ледового катка в Ялте

Ледовая Арена "КОНФЕТТИ" в Ялте временно закрыта. Фото: Ледовая Арена "КОНФЕТТИ"/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил причины, по которым ледовый каток в Ялте прекратил работу. Сотрудники ледовой арены 12 ноября сообщили о временном закрытии объекта в социальных сетях, однако как долго продлятся неудобства, не уточнили.

По словам Аксенова, ограничения временные – каток закроют на три месяца. Причина – проведение ремонтных работ и закупка новой техники.

- На мои страницы в социальных сетях поступил ряд обращений от граждан, обеспокоенных ситуацией c закрытием ледового катка, расположенного в Ялте. Ограничения связаны с необходимостью закупки новой ледоуборочной техники и ремонтом инфраструктуры, обеспечивающей функционирование катка, - пояснил Аксенов.

Ледовая арена «Конфетти» в Ялте - это главный ледовый каток города, где тренируются местные хоккеисты и фигуристы, а также проводятся массовые катания на коньках.

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