Крым перетянул крупнейшую туристическую выставку в стране

Формат форума министр считает оптимальным.

Осенний туристический форум в Крыму станет главной площадкой определения трендов и направлений будущего высокого сезона. Об этом в эфире радио КП-Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Идея создать в Крыму большой туристический форум была давно, но мы перетянули самый большой из существующих в России «Интурмаркет. Осень», - отметил он. - Мы нашли точки соприкосновения и определили формат, как главную площадку в стране в преддверии следующего туристического года.

Форум «Интурмаркет. Открытый Крым» в этом году пройдет 18-19 ноября в Алуште в онлайн-формате. В связи с этим все выставочные мероприятия и активности перенесены на весну.

Всероссийская туристическая выставка «Интурмаркет. Крым» состоится 7-9 апреля 2022 года в Ялте.

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