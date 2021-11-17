В Крыму 50 школьных пищеблоков не должны готовить еду для детей

Школьные пищеблоки приводят в порядок уже семь лет Фото: Архив "КП"

В Крыму 50 школьных пищеблоков не допущены Роспотребнадзором к приготовлению горячего питания для учеников. Их ремонт и замена оборудования запланированы на следующий год.

- Мы решаем задачу по получению федеральных средств на горячее питание, - пояснила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик. - 130 пищеблоков по заключению Роспотребнадзора признаны не готовыми к получению федеральной субсидии.

80 уже привели в соответствие и получаем субсидию, и еще 50 предстоит привести в порядок.

По словам министра, на 11 пищеблоков готова проектно-сметная документация на сумму 124 миллиона рублей и еще на 39 пищеблоков муниципалитеты готовят проекты.

- Это задача на следующий год для получения федерального финансирования на организацию горячего питания, - заключила Лаврик.

В целом бюджет отрасли образования на 2022 год составит 28,5 миллиардов рублей. Из них 15,3 миллиарда рублей предназначены на общее школьное образование.

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