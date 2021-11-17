За год в Крым из других регионов переехали 139 сирот

Детей берут под опеку в крымские семьи Фото: архив "КП"

В текущем году в Крым из других регионов РФ переехали 139 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. На содержание каждого в приемных семьях или опекунам необходимо бюджетное финансирование, которого в дотационной республике нет.

- Увеличение расходов бюджета идет за счет роста детей, находящихся под опекой, прибывающих с материка, - сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик. - На охрану семей и детства в следующем году мы планируем 2,2 миллиарда рублей, что на 300 миллионов больше.

По словам министра, Крым будет выходить с законодательной инициативой по внесению корректировок, чтобы средства перемещались вместе с ребенком.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50