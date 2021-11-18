Погода на 18 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: утром туман, а днем воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму хозяйничает поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 ноября, на Крымском полуострове пройдет без существенных осадков. Ночью и утром будет туманно. Воздух прогреется до +7…+13°.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха +9...+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Столбик термометра дотянется до +14°.

Ялта, как сообщает gismeteo, прогреется до +8…+11°, юго-восточный ветер всего 2-4/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории столбик термометра покажет +7…+11°, скорость северо-восточного ветра 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии всего +5…+9°, северный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое воздух прогреется до +5…7°, скорость восточного ветра достигнет 2-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…15°.

Синоптики предупреждают, что под занавес недели, в пятницу и субботу, атлантический циклон принесет в Крым дожди, в горах со снегом.

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