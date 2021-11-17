Очередь в детсады Крыма насчитывает 4 тысячи человек

Самая большая очередь в детсады Симферополя Фото: Архив "КП"

В очереди на место в детском саду находятся около 4 тысяч жителей Крыма. Из них в дошкольные организации Симферополя стремятся попасть 2 тысячи.

- Проблема решается планомерно, - заверила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик. - Надеемся, что к декабрю 2022 года этот вопрос будет решен.

По словам министра, в крымской столице в стадии ввода в эксплуатацию находятся 6 детских садов, построенных за бюджетный счет. Еще 13 миллионов рублей выделены на организацию дополнительных мест в частных детсадах.

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