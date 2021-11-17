Городской свет мешает Крымской обсерватории исследовать ночное небо

Исследованиям астрономов Крымской обсерватории мешает городской свет. Фото: Крымская газета

Расширение городов и появление новых микрорайонов играет важную роль в жизни современного общества. Но есть и обратная сторона процесса урбанизации – световое загрязнение мешает исследованиям астрономов Крымского полуострова.

Как пишет Крымская газета, обилие света ночью не позволяет наблюдать космические объекты даже с помощью мощных телескопов. Проблема дала о себе знать и в крупнейшей обсерватории России - Пулковской (Санкт-Петербург). Есть риск, что ее судьбу повторит и астрофизическая обсерватория в поселке Научном Бахчисарайского района РК. Засветка неба от искусственных источников ночью выросла настолько, что невооруженным глазом удается различить только самые яркие звезды.

- Измерить яркость объекта, его основополагающую характеристику при исследовании, становится все сложнее, поэтому исследования теряют ценность из-за возможной ошибки, становятся менее конкурентоспособными на мировом рынке астрономических исследований, – приводит СМИ слова научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова.

По его словам, световому загрязнению способствуют внутреннее и наружное освещение в домах и тепличных комплексах, даже городские фонари. Кроме того, ученые пришли к выводу, что это явление негативно влияет на миграционный цикл птиц и привлекает нежелательных насекомых.

В момент создания научного кластера на месте нынешней обсерватории находилось большое картофельное поле, вокруг которого не было крупных населенных пунктов. Сегодня Симферополь и Бахчисарай активно разрастаются: совсем недавно рядом с обсерваторией появилось еще одно многоэтажное здание – гостиница.

- Мы хотим добиться, чтобы объекты вблизи астрономических обсерваторий строились по определенным характеристикам. А при строительстве дорог необходимо использовать на фонарях защитные колпаки, чтобы минимизировать освещение, - цитирует издание директора «КрАО РАН» Аллу Ростопчину-Шаховскую.

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