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Политика17 ноября 2021 13:32

Главу горсовета Евпатории временно отстранили от должности

Что послужило причиной для отстранения Олеси Харитоненко, неизвестно
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко временно отстранена от занимаемой должности. Такое решение приняли депутаты горсовета 17 ноября.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Харитоненко устранили до выяснения обстоятельств. Что именно послужило причиной для отстранения, неизвестно. Ранее такое решение принял Евпаторийский городской суд по ходатайству следствия.

Временно исполняющей обязанности председателя Евпаторийского горсовета назначена заместитель Харитоненко Эмилия Леонова.

Напомним, Олеся Харитоненко возглавляла горсовет Евпатории с сентября 2014 года.

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