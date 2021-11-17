Сергей Аксенов разрешил доставку продуктов по Крыму ночью

В Крыму разрешили ночную доставку продуктов Фото: Архив "КП"

Глава РК Сергей Аксенов разрешил доставлять ночью продукты питания по Крыму. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении на территории РК режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, посещение заведений общественного питания после 23.00 по-прежнему не допускается.

- Запретить в период с 23.00 до 08.00 предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания, – говорится в тексте документа.

На территории Республики Крым с начала октября наблюдается активный рост числа инфицированных коронавирусом. После введения новых ограничений, призванных снизить скорость распространения заразы, на полуострове значительно выросло количество желающих пройти вакцинацию и получить заветный QR-код: ежедневно данную процедуру проходят от 15 до 20 тысяч человек.

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