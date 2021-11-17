Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 18 ноября 2021

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества, потому что энергетики приводят в порядок оборудование. .

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Донская, 25-31 (нечет), 41-47а (нечет), 34-54 (чет)

ул. Дорожная, 68а-94 (чет), 51-67 (нечет), 102-106 (чет)

пер. Коллективный, 2-6 (чет)

ул. Куйбышева, 98-140/67 (чет), 105-141 (нечет)

ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет)

ул. Общественная, 62-82 (чет), 33, 33а, 67-85 (нечет)

ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет)

пер. Стрелковый, 2-26 (чет), 30-44 (чет), 1-21/123 (нечет), 27-47 (нечет)

ул. Кечкеметская, 2-10 (чет), 46, 1-13 (нечет), 67

ул. Чонгарская, 48-64 (чет), 59-73 (нечет), 77, 79

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет)

ул. Суходольная 80-100 (чет)

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная 20-26 (чет), 17

ул. Амурская 88 (чет), 113-119 (нечет)

пр. Байкальский 3, 4, 6

пер. Енисейский 2, 4, 7

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Кржижановского 20-26 (чет)

пер. Марсовый 5/32

ул. Энергетиков 4-18/3 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Яблочкова 1-19 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Батумская 1-5

ул. Керченская 4

ул. Щербака 18-22,7-9

пос.1 отд.с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6

ул. Каштановая 2-6,1-3

с 12.00 до 16.00

с. Верхнесадовое: пер. Подгорный 1-21; пер Речной 2-а,2-14,1,5-11; ул. Титова 2; пер. Братский 8-12,3-5; пер Серноводный 4-10; ул. Пирогова 2-22,1-9; ул. Одинцова 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Фильченкова 3-27; ул. Паршина 14-16,24,29-В,29-Б,29-А,17-33; ул. Цибулько 2-12,1-9; ул. Севастопольская 2-52,35-Б,1-49,35-А; пер. Мирный 2-10

с 8.00 до 17.00

Инкерман: ул. Лощинная 4-32(чет),36,40, 3-43(нечет), ул. Погодаева 4-20(чет), 3-23(нечет), ул. Скорятина 2-24(чет), 3-39(нечет), пер. Сосновый 3-25(нечет), ул. Коломенская 2-44(чет), 43-а, 29-31(нечет),35,39,43, ул. Трубная 2-26(чет), 3-15(нечет), пер. Трубный 2-б,2,10,24-26(чет), 1-27 (нечет), ул. Скорятина 43, ул. Карьерная 2-50(чет), 1-81(нечет), ул. Лощинная 2, 1 (АО «Инкерстром», ООО «Акар», ООО «Ажур»).

с 8.00 до 16.00

ул. Дзержинского 28

ул. Корабельная 25-29

ул. Рабочая 4

ул. Горького 1

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской 191,к.1914,к.1912,к.1922,к.2278,к.1913,к.1911,к.1923, 724/2,724/14,724/16, 724, ТСН СНТ «Алькадар»

пос. Любимовка: ул. Батарейная 8-б,44-а,50-а, 64-а,68-б,140-А,24/1,24/5,кад.2288, 24, ул. Софьи Перовской 136-а,138-а,132-а,144-а,146-а, 125,127,133,135,139, 152-а,160-а,162-а,184-а,186-а,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет).

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