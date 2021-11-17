В Крыму поймали троих мужчин, которые «по-джентельменски» грабили квартиры граждан

В Крыму задержали троих грабителей, обчищавших квартиры граждан Фото: Архив "КП"

Правоохранители задержали троих ранее судимых жителей Республики Крым и Севастополя за серию краж, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Злоумышленники проникали в квартиры граждан, подбирая ключи к замкам входных дверей, и выносили из домов в основном деньги и ювелирные изделия. Грабители старались не наводить беспорядок в надежде, что владельцы не скоро обнаружат пропажу, а уходя – запирали за собой дверь. Некоторые из потерпевших только от полицейских узнали, что стали жертвами злоумышленников. Обчистив в очередной раз одну из квартир, мужчины разделили ценности и разъехались.

- Была тщательно спланирована операция по задержанию злоумышленников, которые были задержаны по «горячим следам». При задержании по местам проживания злоумышленников изъято похищенное имущество и иные предметы, которые использовались при совершении преступлений, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

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