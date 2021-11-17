Крымчан с начала года оштрафовали на 378 тысяч рублей за нарушение тишины

С начала года за нарушение тишины в Крыму выписали штрафов на 378 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В Крыму с начала года правоохранители пресекли 1040 фактов несоблюдения тишины и покоя граждан. На нарушителей завели административные дела, а после рассмотрения 636 протоколов специальной комиссией было выписано 435 штрафов на сумму более 378 тысяч рублей.

- Чаще всего в полицию поступают жалобы на соседей, которые в ночное время громко включают музыку, поют в караоке, кричат, шумят, ругаются, чем мешают отдыху заявителей, - цитирует КИА пресс-службу МВД по РК.

Согласно статье 2.1 Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», сотрудники полиции составляют протоколы на нарушителей тишины и покоя граждан в период с 22.00 до 08.00 и с 13.00 до 14.00 часов.

За несоблюдение установленных мер предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от одной тысячи до полутора тысяч рублей, для юридических – от двух до пяти тысяч рублей.

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