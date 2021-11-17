В Крыму сиротам планируют выдавать сертификаты вместо квартир

Вместо ключей сироты получат сертификат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, планируют выдавать сертификаты на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

- Стоит колоссальная задача по поиску жилого фонда и тех подходов, которые позволят освоить средства, - пояснила она. - В этом году столкнулись с тем, что в некоторых муниципалитетах не справляются с поставленной задачей.

В следующем году на приобретения жилья 130 миллионов рублей поступят из федерального бюджета и 210 миллионов из республиканского. На уровне субъекта готовится решение о выдаче сертификатов на определенную сумму, которую можно потратить на жилье при достижении 23-летнего возраста. Аналогичные решения приняты в ряде субъектов РФ. Однако на федеральные средства оно не распространяется.

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