Студенты КФУ с 29 ноября вернутся к смешанному формату обучения

КФУ переходит на "смешанный режим" обучения. Фото: пресс-служба КФУ

Студенты Крымского федерального университета с 29 ноября вернутся к смешанному формату обучения, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев. Лекции будут проходить дистанционно, а практические и лабораторные занятия – очно.

- Факультативная неделя с 22 ноября будет для студентов дистанционной, а с 29 ноября вернемся к обучению в привычном для нас режиме: лекции – онлайн, практические и лабораторные – офлайн, - уточнил Фалалеев.

Теперь в таком режиме проходят обучение все студенты, в том числе первокурсники, у которых ранее все виды занятий проходили в аудиториях.

Ректор КФУ добавил, что при росте числа заболевших в конкретной группе, ее ненадолго переводят на дистант. Он также заверил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в университете стабильно нормальная.

- Часть образовательного процесса обязательно должна проходить в контактном режиме, чтобы сохранять мотивацию студентов, чтобы фиксированный график выступал некой самоорганизацией для них, - подчеркнул Фалалеев.

Кроме того, смешанный режим позволяет разгрузить городской транспорт и потоки посещения вуза, а также поднять качество занятий.

Напомним, в период нерабочих дней с 1 по 7 ноября студенты КФУ обучались в формате самостоятельной работы, с 8 ноября образовательный процесс был организован с использованием дистанционных технологий.

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