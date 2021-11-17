К 2030 году в России появится 28 тысяч зарядных станций для электромобилей

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К 2030 году в России планируют производить не менее 10 процентов электромобилей от общего объема автомобилей. К этому году также будет введено около 28 тысяч штук зарядных станций мощностью 150 киловатт для быстрой зарядки средств, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Торосов Илья Эдуардович.

По словам замминистра, это поможет минимизировать выбросы газов от обычных машин и улучшить экологическую ситуацию в стране.

- На сегодняшний день в федеральном бюджете предусмотрено более 8 миллиардов рублей для финансирования около 3 тысяч быстрых зарядных станций, - отметил Торосов.

В пилотных регионах новая система будет введена уже к 2024 году.

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