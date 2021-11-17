Главгосэкспертиза одобрила смету тракта водоподачи на востоке Крыма

Смета на тракт водоподачи на востоке Крыма получила положительное заключение Фото: Анна КИРИЕНКО

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение после повторного рассмотрения сметной документации на проектирование и строительство тракта водоподачи в восточной части Крымского полуострова, сообщается на сайте учреждения.

В рамках проекта будет построен участок водовода длиной 93,5 километра, который пройдет от насосной станции в селе Владиславовка под Феодосией до площадки станции очистки воды в Керчи.

- Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно сметную документацию на этап проектирования и строительства тракта водоподачи, который пройдет от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. По итогам проверки достоверности определения сметной стоимости выдано положительное заключение, - говорится в сообщении.

В процессе реализации проекта планируется построить две насосные станции и подъездные дороги. Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Застройщиком определен «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Строительство намерены завершить в 2023 году. Общая протяженность трассы водоснабжения на первом этапе работ составляет 65 километров, на втором - 153,5 километра.

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