Волонтер из Севастополя спасает животных от убоя на собственном ранчо

Фото: скриншот из видео

Волонтер из Севастополя Наталья Курласова спасает животных от убоя. В ее ранчо Sugar Valley живут верблюды, лошади и другие питомцы, которые получили второй шанс на жизнь.

- Март приехал к нам из Краснодара, – показывает Наталья на молодого коня. - Он единственный не влез в машину, а его братья и сестры отправились на колбасу. Мы его выкупили и забрали себе. Чувствует он себя прекрасно. Он ничем не занимается, потому что еще ребенок. Он очень добрый и ласковый.

Наталье не впервой спасать «ненужных» животных. Она даже открыла свое ранчо, где каждый питомец имеет свой уголок.

- Я по мере своих сил стараюсь спасти тех животных, которые обречены на смерть, их убивают на мясо. Мы привозим их сюда и создаем комфортные условия для их существования, - делится волонтер.

Так, верблюда по кличке Барик выкупили в январе. Он попал в приют с больными ногами. Ему было тяжело ходить. Теперь животное вылечили, восстановили суставы.

За добрые дела Наталью номинировали на премию «Человек с большой буквы». Спасательница не планирует останавливаться на достигнутом. Ее питомцы участвуют в фотосессиях, а также помогают взрослым и детям.

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