Алушта попала в топ-10 «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год

Алушта пользуется популярностью у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, узнали, в каких городах ажиотаж на новогодний отдых в России вызвал колоссальный рост брони квартир, отелей и домов.

Лидер рейтинга – Великий Устюге, где спрос на жилье вырос на 800% в сравнении с 2020 годом. Все-таки резиденция Деда Мороза!

Крымский курорт Алушта занял почетное четвертое место, пропустив вперед карельское е Лахденпохья, Москву и Великий Устюг.

Топ-10 «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):

Великий Устюг, 7889

Москва, 4397

Лахденпохья, 8000

Алушта, 3151

Пятигорск, 2896

Калининград, 2963

Геленджик, 2023

Олонец, 6000

Осташков, 7186

Нижний Новгород, 4028

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