В Крыму бесследно исчезла жительница Нижнегорского района

Ирина Владимировна Финчук (Шолотько). Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В соцсети появилась новая ориентировка от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым.

- Помогите найти человека! Пропала Финчук (Шолотько) Ирина Владимировна, 65 лет (1956 года рождения), село Новоивановка, Нижнегорский район, Республика Крым, - сообщили поисковики, отметив, что близкие ничего не знают о судьбе пожилой женщины.

Приметы пропавшей: 160 сантиметров рост, среднее телосложение, темно-русые волосы, зеленовато-карие глаза.

В чем была одета Ирина Владимировна, к сожалению, неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пожилой женщины, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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