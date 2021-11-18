В Крыму очередной максимум по числу заболевших и умерших от коронавируса

Остановить пандемию пока не удается. Фото: Архив КП

Крым в очередной раз обновил антирекорд по количеству заболевших и скончавшихся от коронавируса за сутки. По информации Министерства здравоохранения республики, за 17 ноября диагноз Covid-19 подтвердился у 878 человек. Таким образом общее число заболевших в Крыму с начала пандемии составило 111 248 человек.

За сутки вирус унес жизни 23 человек. Всего Covid-19 стало причиной смерти 3331 человека на полуострове.

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за сутки лаборатории республики исследовали на новую коронавирусную инфекцию 6 068 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период – 98 931.

В Крыму продолжают действовать меры по недопущению распространения инфекции: введен масочный режим, действует система QR-кодов для допуска в общественные места.

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