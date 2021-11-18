В Алуште закрыли опасные аттракционы

В Алуште по требованию прокурора прекращена работа аттракционов, функционирующих с нарушением требований безопасности Фото: Архив "КП"

В Алуште по требованию прокурора прекращена работа аттракционов, работающих с нарушением требований безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Предприниматель, оказывающий развлекательные услуги в селе Солнечногорское, не обеспечил выполнение всех необходимых правил безопасной эксплуатации техники «Надувной батут» и «Щенячий патруль».

- При входе на аттракцион отсутствовали информационные таблички, содержащие сведения о дате последней ежегодной проверки и о дате ближайшей ежегодной проверки, о правилах пользования для посетителей, ограничениях и запретах при использовании аттракционов, - говорится в сообщении.

Также не соблюдались требования к размещению батута, его креплению, отсутствовали защитные ограждения, ступеньки и пандус. Кроме того, некоторая аттракционная техника не прошла государственную регистрацию.

В настоящий момент работа небезопасных аттракционов прекращена, а предприниматель привлечен к административной ответственности.

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