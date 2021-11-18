Под капитальный ремонт в Крыму попали 148 школ

В 15 школах надо устанавливать котельные. Фото: Надежда ДАЦЮК

В программу капитального ремонта в Крыму попали 148 школ. Из них 23 будут отремонтированы в следующем году.

- Суммы на капремонт школ большие, от 80 до 140 миллионов рублей, - сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик. - Бюджет следующего года 1,7 миллиарда рублей, что даст возможность не точечно ремонтировать, а комплексно.

В текущем и срочном ремонте нуждаются сотни школ. У более 200 нужно менять кровлю, в 74 - оконные проемы, которые кое-где затянуты пленкой, 49 школ не имеют спортивных залов, и нужно устанавливать модульные.

В 15 школах надо устанавливать котельные и 11 менять пищеблоки. Дополнительные потребности отрасли образования на следующий год составляют почти 6 миллиардов рублей при утвержденном бюджете в 28,5 миллиардах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50