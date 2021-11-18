На горячее питание школьникам Крыма положено не больше 130 рублей в день

Подорожание продуктов вынудило власти корректировать финансирование. Фото: Никита ПОЛЬКО

Из федерального бюджета на организацию горячего питания в школах поступает 67,5 рублей на завтрак и 60,13 рублей, чего явно недостаточно при подорожании продуктов. В регионе разрабатывают единую систему закупки продуктов для школ.

- Мы рассматриваем создание региональной системы обеспечения горячим питанием детей, чтобы не завышалась цена на продукты для детского питания, - сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик. - Таким образом будут выполняться нормы, потому что продукты, в основном, закупаются наши, крымские.

Отдельную программу по закупкам для школ готовит Комитет конкурентной политики Крыма. Ее обсуждение состоится в конце ноября под руководством федерального инспектора.

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