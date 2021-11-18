«Интурмаркет. Крым» станет ежегодным осенним туристическим форумом

Министр пообещал сделать форум ежегодным. Фото: Анна КИРИЕНКО

Форум «Интурмаркет. Крым» станет ежегодной осенней площадкой по планированию и контрактованию следующего туристического года. Об этом на открытии межрегионального туристического форума сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Впервые в истории мы привлекаем на крымскую территорию большой федеральный форум и создаем совместный проект «Интурмаркет. Крым», который станет ежегодным, - отметил министр.

Партнером первого межрегионального форума стала Самарская область. По словам замминистра - руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, необходимость единой осенней площадки для презентации внутренних туристических маршрутов назрела давно.

- Отличная идея, - подчеркнул он. - Нам действительно не хватало какого-либо события для продвижения туристических возможностей в это время года, особенно в преддверии зимнего туристического сезона, поскольку осенние выставки проходят в сентябре, а это достаточно рано. Особенно с учетом реалий, когда условия работы в зимний период становятся понятны лишь накануне.

В связи с санэпидограничениями в этом году форум проходит в онлайн формате с трансляцией на портале Travel Crimea. Площадкой мероприятия стал отель Riviera Sunrise Resort & Spa. Деловая программа рассчитана на 18-19 ноября. Выставочная перенесена на апрель 2022 года.

Форум организован Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией «Экспотур» при информационной поддержке Ростуризма. Регион-партнер форума - Самарская область. Официальный информационный партнер «Комсомольская правда», отраслевой информационный партнер «Отдых в России».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50