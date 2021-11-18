Керчь закупила к зиме 190 тонн пескосоляной смеси

В Керчи закупили пескосоляную смесь и соль для борьбы с гололедом зимой. Фото: пресс-служба администрации Керчи.
Для обработки дорог противогололедными материалами власти Керчи закупили 190 тонн пескосоляной смеси, а также 50 тонн соли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи со ссылкой на главу города Святослава Брусакова.
Кроме того, сообщается о закупке 20 недостающих ящиков для песка и начале проверки спецтехники.
- На расчистке улично-дорожной сети будут задействованы 4 коммунальные машины с отвалами. Также в МУП «ЖилсервисКерчь» имеются тракторы для работы на дворовых территориях,- сообщили в администрации.
Глава администрации также дал поручение проверить наличие у дворников инвентаря, необходимого для уборки снега.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50