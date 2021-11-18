Керчь закупила к зиме 190 тонн пескосоляной смеси

В Керчи закупили пескосоляную смесь и соль для борьбы с гололедом зимой. Фото: пресс-служба администрации Керчи.

Для обработки дорог противогололедными материалами власти Керчи закупили 190 тонн пескосоляной смеси, а также 50 тонн соли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи со ссылкой на главу города Святослава Брусакова.

Кроме того, сообщается о закупке 20 недостающих ящиков для песка и начале проверки спецтехники.

- На расчистке улично-дорожной сети будут задействованы 4 коммунальные машины с отвалами. Также в МУП «ЖилсервисКерчь» имеются тракторы для работы на дворовых территориях,- сообщили в администрации.

Глава администрации также дал поручение проверить наличие у дворников инвентаря, необходимого для уборки снега.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50