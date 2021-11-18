В Крыму волонтеры помогают пенсионерам получить QR-код о вакцинации

Волонтеры помогают гражданам распечатать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании Фото: Архив "КП"

В офисах МФЦ Республики Крым начали работать волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которые помогают пожилым людям получить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Это подспорье, ведь у многих пенсионеров нет доступа в интернет, а для получения кода необходима авторизация на портале Госуслуг.

В офисах установили терминалы, подключенные к принтерам. Введя свои данные для входа на портал Госуслуг, граждане сразу получают распечатанный сертификат. Если кто-то данную процедуру не может пройти самостоятельно, на помощь приходят волонтеры, разгружая тем самым очередь к специалистам МФЦ.

Не все пенсионеры могут получить QR-код о вакцинации самостоятельно. Фото: медиаклуб "Мы вместе" в РК

Распечатать QR-код можно в 5 центрах «Мои Документы»:

- город Симферополь, улица Мате Залки, 17в;

- город Симферополь, улица Толстого, 15;

- город Евпатория, улица Советская, 5Б;

- город Керчь, улица Генерала Петрова, 33а;

- город Феодосия, улица Горького, 13.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50