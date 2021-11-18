В Симферополе три вечерних рейса продлили до микрорайона Каменки

В Симферополе три вечерних рейса продлили до Каменки. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферопольском микрорайоне Каменки в часы максимальной вечерней загрузки решено продлить 3 рейса троллейбуса №17 до 1 остановки, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус». Теперь отправления осуществляются в 17.29, 18.06 и 18.35.

Данное решение принято по многочисленным обращениям местных жителей, которые жаловались на недостаточное количество комфортного, безопасного и доступного транспорта, проходящего через весь микрорайон.

- С сегодняшнего дня, 17 ноября, три наших троллейбуса №17, ходят по удлиненному маршруту. Отправления с 1 остановки микрорайона Каменка осуществляются в 17.29, 18.06 и 18.35, - пояснил генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.

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