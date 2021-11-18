Около 3 тысяч школьников со всей России узнали, как изменился стиль со времен Петра I в мобильном мультимедиа-шатре «Россия — Моя история» в Артеке

Каждый день школьники примеряли на себя боярские наряды XVI-XVII веков. Фото предоставлено организаторами

Во время проекта «Большой перемены» в «Артеке» 2760 школьников посетили интерактивные встречи с научной командой проекта «Россия - моя история». Мультимедийный шатер для старшеклассников из всей страны появился в дни финальной стадии конкурса с 9 по 13 ноября.

В программу мероприятий финала «Большой перемены» входили сотни мастер-классов с учеными, журналистами, артистами, художниками, спортсменами и блогерами. Одной из таких точек сбора стал и мобильный павильон исторического парка «Россия — Моя история», где провели интерактивы, посвященные главным событиям истории России и становлению российского стиля со времен императора Петра I. Также в шатре «Моей истории» проходили познавательные игры-рассказы о товарах, продуктах питания, музыкальных инструментах и предметах одежды на Руси.

Каждый день школьники примеряли на себя боярские наряды XVI-XVII веков, узнавали, откуда возникли современные рубахи, штаны, кофты, шапки. А самый большой интерес вызвали вопросы об уникальном семислойном боярском наряде и история смены стиля всего населения Российской империи Петром I. Отдельно участникам интенсивов рассказали о влиянии древнерусской одежды на современный русский язык, и о прямой взаимосвязи между названием вещей и их первоначальным обликом.

- Нашей целью было в короткий срок организовать площадку такого уровня, который соответствовал бы лагерю федерального значения. «Артек», также, как и парки «Россия – Моя история» ежегодно принимает у себя тысячи российских школьников всех возрастов и поэтому мы понимали, как заинтересовать и в то же время не утомить ребят, которые приехали в лагерь, чтобы всесторонне отдохнуть от школьной рутины. Мы рады иметь возможность не только на словах, но и делом поздравить финалистов «Большой перемены», - отметил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Также школьникам выпала возможность провести быстрое тестирование «Примерочная профессий» и выяснить, какая из актуальных и современных профессий подходит им больше всего.

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