За неделю «ковикул» турпоток в Крым вырос на 33%

С начала года туристический поток в Крым на 25% выше доковидиного 2019 года. Фото: Никита ПОЛЬКО

В первую неделю ноября в Крыму отдохнуло 130 тысяч человек, что на 33% выше показателей начала ноября 2020 года.

Об этом на открытии межрегионального туристического форума «Интурмаркет. Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- После дополнительных ограничений на первую неделю ноября был отток по групповому размещению, - отметил он. - Но приехало на 33% выше 2021 года, когда никаких ограничений не было.

В целом с начала года туристический поток в Крым на 25% выше доковидиного 2019 года. На начало ноября он составил 8,7 миллиона человек. Бронирование на новогодние праздники идет на уровне 50-60%, в топовых объектах достигает 90%.

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