Крым получит 730 миллионов на новые школьные учебники

Бюджет отрасли образования на следующий год в Крыму составит 28,5 миллиардов рублей. Фото: Никита ПОЛЬКО

Крым получит и федерального бюджета почти 730 миллионов рублей на новые школьные учебники. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

- Мы готовы принять и ждем постановления правительства о выделении средств, - подчеркнула она. - До конца года мы должны справиться с этой задачей.

Бюджет отрасли образования на следующий год в Крыму составит 28,5 миллиардов рублей. Дополнительные потребности оцениваются почти в 6 миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50