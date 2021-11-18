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Общество18 ноября 2021 9:34

Крым получит 730 миллионов на новые школьные учебники

Закупка пройдет до конца года
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Бюджет отрасли образования на следующий год в Крыму составит 28,5 миллиардов рублей.

Бюджет отрасли образования на следующий год в Крыму составит 28,5 миллиардов рублей.

Фото: Никита ПОЛЬКО

Крым получит и федерального бюджета почти 730 миллионов рублей на новые школьные учебники. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

- Мы готовы принять и ждем постановления правительства о выделении средств, - подчеркнула она. - До конца года мы должны справиться с этой задачей.

Бюджет отрасли образования на следующий год в Крыму составит 28,5 миллиардов рублей. Дополнительные потребности оцениваются почти в 6 миллиардов рублей.

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