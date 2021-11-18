На строительство центра селекции винограда в Ялте потратят 3,2 миллиарда рублей

В Крыму построят центр селекции винограда за 3,2 миллиарда рублей Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Власти РФ одобрили дополнительное финансирование на строительство научного центра селекции винограда в Крыму в размере более 1,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. Его открытие запланировано на 2025 год.

- На строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму из федерального бюджета будет выделено еще более 1,6 миллиарда рублей, - говорится в сообщении правительства.

Объект возведут в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». В него будут входить научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, помещения для выращивания саженцев и хранения лозы. Кроме того, внутри оборудуют залы для лекций и дегустаций, винное хранилище и энотеку. Корпус займет более 18 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что общий объем финансирования с учетом дополнительных средств составит 3,2 миллиарда рублей. Это связано с корректировкой проектной документации. Из-за сложного горного рельефа местности, где будет проходить строительство, есть необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений. Все это влияет на итоговую стоимость работ.

- Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством, - пояснили в правительстве.

Справка: Институт виноградарства и виноделия «Магарач» является одним из самых старых научных центров Российской академии наук, который был основан указом императора Николая I в 1828 году для развития садоводства и виноделия. На протяжении почти двух столетий предприятие занимается развитием отраслей, связанных с выращиванием винограда, производством вин.

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