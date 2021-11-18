В Крыму отправили в СИЗО няню-ребенка инвалида, подозреваемую в его убийстве

Ее заключили под стражу до 16 января 2022 года. Фото: Следком по РК

Няню, которая нанесла смертельные травмы семилетнему ребенку, отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Выяснилось, что причиной смерти ребенка стала нехватка кислорода на фоне сильной черепно-мозговой травмы. Женщина призналась, что уже давно работала няней в этой семье. Из-за того, что ребенок много плакал, она несколько раз бросила его на кровать.

- М. подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе суда.

Женщину подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК Российской Федерации. Ее заключили под стражу до 16 января 2022 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50