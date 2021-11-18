Температура воздуха в Крыму в ближайшие дни будет выше нормы

В Крыму потеплеет. Фото: Ирина Сазонова.

В ближайшие дни в Крыму будет наблюдаться повышение температуры воздуха до отметок, превышающих многолетние значения. Как рассказал КП-Крым научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в течение ближайшей недели на полуострове будет «теплее нормы примерно на пару градусов», а в начале следующей - на 4-5 градусов выше многолетних значений.

- В морской части Крыма, в Севастополе и Ялте, дневная температура будет повышаться. В пятницу максимальное ее значение будет около 10 градусов тепла. Но, начиная с выходных, температура повысится до +14-15 градусов. И затем, на следующей неделе, опять будет около 10 градусов. Ночные температуры: +5... +7 градусов. Это связано с тем, что море теплое, и дает дополнительный эффект. Поэтому ночью температуры не отрицательные,- отметил Вильфанд.

В Симферополе ночные температуры также ожидаются на «плюсовой» отметке: до +3...+4 градусов. В воскресенье и понедельник будет около 5 градусов со знаком плюс. Дневные температуры на уровне +13... +14 градусов тепла.

Что касается осадков, то дождей подобно тем, которые прогнозируются в ближайшие дни в соседнем Краснодарском крае, в Крыму не будет. На Крымском полуострове, как отметил Роман Вильфанд, пока без аномалий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50