На Украине хотят запретить мультфильм про Чебурашку из-за призывов визита в Крым

На этом поезде персонажи пели знаменитую песню о голубом вагоне. Фото: скриншот из видео/Мультфильмы для детей/youtube

На Украине видят смысл в запрете мультфильма о крокодиле Гене и Чебурашке за якобы пропаганду несанкционированных визитов в Крым. Об этом в своем блоге написал политолог Константин Бондаренко, пишет КИА.

По мнению политолога, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пойдет «по глоссарию и начнут преследовать всех за распространение нарративов Кремля». Неожиданно к числу таковых отнесли и советский мультфильм про Чебурашку.

По сюжету мультфильма «Шапокляк», Чебурашка и его зеленый друг отправляются на морской отдых в Крым, о чем можно понять по табличке с надписью «Ялта – Москва» на вагоне. В действительности железная дорога до Ялты – выдумка сценаристов, а желающие добраться до курортной столицы полуострова из Москвы делали и продолжают делать это через Симферополь или Севастополь. Однако на Украине заявили, что СНБО «работает на опережение».

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