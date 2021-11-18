В Крыму готовы открыть государственное кадровое агентство для туротрасли

Кадровый дефицит в туротрасли составляет около 3 тысяч человек. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму готовы открыть государственное кадровое агентство для привлечения работников в туротрасль. Об этом на межрегиональном туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Мы готовы к созданию государственного рекрутингового агентства с Интернет-ресурсом, с участием средств размещения, возможно платным входом, - сообщил он. - Верификацию трудовых ресурсов из других регионов РФ мы берем на себя.

Объекты сферы гостеприимства предоставляют работникам общежитие и питание, а в регионах размещают информацию о вакансиях в крымских отелях, гостиницах, кафе и ресторанах. В первую очередь это касается студентов отраслевых и смежных специальностей.

По оценкам Минкурортов, кадровый дефицит в туротрасли составляет около 3 тысяч человек, по оценкам Ассоциации туристический альянс Крыма - около 15 тысяч.

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