Почти 4,5 тысячи переболевших коронавирусом крымчан прошли углубленную диспансеризацию

Углубленную диспансеризацию медики советуют пройти в первую очередь пожилым людям. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Более 4 тысяч крымчан, переболевших коронавирусом, прошли углубленную диспансеризацию. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

- На сегодня углубленную диспансеризацию прошли 4490 человек, из них 1973 человека, перенесших COVID-19 с коморбидным фоном, то есть с несколькими сопутствующими заболеваниями, и 2517 человек, переболевших вирусом с одним сопутствующим хроническим неинфекционным заболеванием или без него, - сообщил замминистра.

Ранее в Крыму приостановили проведение ежегодной диспансеризации и профосмотров. В то же время в июле стартовала углубленная диспансеризация для людей, переболевших COVID-19. Они позволяет выявить отклонения в работе органов и систем на фоне перенесенного коронавируса. Медики отмечают, что особенно важно пройти углубленную диспансеризацию людям старше 60 лет. Осмотр проводится в поликлинике по месту жительства через два месяца после выздоровления.

Как ранее сообщил КП главный внештатный специалист Минздрава РК Владимир Мещеряков, среди обязательных в рамках диспансеризации анализов - общий анализ крови и анализ на D-димер, который позволяет выявить возможные проблемы со свертываемостью крови, что может грозить тромбоэмболическими осложнениями.

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