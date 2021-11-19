Погода на 19 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: пройдут небольшие дожди

Крым ожидает хмурая пятница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 ноября на Крымском полуострове будет хмурым и дождливым, в горах и вовсе пройдет мокрый снег. Уличный термометр ночью покажет +1…+6°, днем +6…+11°.

- В Симферополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Столбик термометра дотянется до +11°.

Ялта, как сообщает gismeteo, похолодает до +7…+10°, скорость северо-западного ветра 2-7/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории прохладно, всего +6…+9°, скорость северо-западного ветра 4-7 м/с. Пасмурно. Дождик.

В Феодосии воздух прогреется до +6…+8°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность. Осадки.

В Джанкое столбик термометра покажет +5…9°, скорость западного ветра достигнет 5-8 м/с. Пасмурно. небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…15°.

Синоптики утешают крымчан и гостей полуострова, тем, что в воскресенье осадки прекратятся, правда, теплее не станет.

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