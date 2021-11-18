Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 13:40

В Симферополе несколько десятков улиц остались без воды из-за аварии

Специалисты рассчитывают завершить ремонт до 20.00
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Жителям улиц, которые остались без воды, стоит позаботиться запасах питьевого ресурса

Жителям улиц, которые остались без воды, стоит позаботиться запасах питьевого ресурса

Фото: Архив "КП"

Около 30 улиц Симферополя из-за аварии на водных сетях остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в зону отключения попали улицы 1-й Конной Армии, Аральская, Залесская, 60 лет Октября, Гавена, Миллера, Гражданская, Зенитная, Сочинская, Толбухина, улица Русская и одноименный переулок, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Залесская, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), Батурина, переулок Ореховый и жилой комплекс «Город Мира». Также не исключены перебои водоснабжения на прилегающих улицах.

По планам, ремонтные работы должны завершить до 20.00 часов.

Кроме того, в крымской столице 18 ноября зафиксированы еще две аварии, из-за которых до 18.00 без воды остались улицы Автомагистральная, Троллейбусная, а также переулок Краснооктябрьский, в а пригородном селе Мирное водоснабжение ограничено до 17.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50