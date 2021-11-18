В Симферополе несколько десятков улиц остались без воды из-за аварии

Жителям улиц, которые остались без воды, стоит позаботиться запасах питьевого ресурса Фото: Архив "КП"

Около 30 улиц Симферополя из-за аварии на водных сетях остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в зону отключения попали улицы 1-й Конной Армии, Аральская, Залесская, 60 лет Октября, Гавена, Миллера, Гражданская, Зенитная, Сочинская, Толбухина, улица Русская и одноименный переулок, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Залесская, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), Батурина, переулок Ореховый и жилой комплекс «Город Мира». Также не исключены перебои водоснабжения на прилегающих улицах.

По планам, ремонтные работы должны завершить до 20.00 часов.

Кроме того, в крымской столице 18 ноября зафиксированы еще две аварии, из-за которых до 18.00 без воды остались улицы Автомагистральная, Троллейбусная, а также переулок Краснооктябрьский, в а пригородном селе Мирное водоснабжение ограничено до 17.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50