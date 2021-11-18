Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 19 ноября 2021

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электричества. Причина перебоев с подачей тока - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Садовая, 74-88 (чет), 92, 77-95 (нечет)

ул. Дорожная, 10

ул. Молодых Подпольщиков, 6-18 (чет), 3-17 (нечет)

ул. Репина, 158/8, 137

ул. Свободная, 12-36 (чет), 3, 13-41 (нечет)

пер. Молодых Подпольщиков, 7

ул. Амурская, 88, 113-119 (нечет)

пр. Байкальский, 3, 4, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Кржижановского 20-26 (чет)

пер. Марсовый 5/32

ул. Яблочкова 1-19 (нечет)

ул. Энергетиков 4-18/3 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет)

ул. Суходольная 80-100 (чет)

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Грэсовская 3-15 (нечет)

ул. Космическая 18, 20, 31

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Павла Корчагина, 19, 19Б

Омега, 2-А

пр. Октябрьской Революции, 89

с 9.00 до 17.00

ул. Батумская 7-А,7

ул. Генерала Петрова 5

ул. Керченская 24,28-30

ул. Керченская 4-А,6-А ,4-18,3-17

ул. Новороссийская 14-16,10-А

ул. Киевская 6-14,21-25,31-35

ул. Льва Толстого 24-28

ул. Адмирала Азарова 9-13,17-25

с 11.00 до 15.00

ул. Николая Музыки 14-А,14-16

ул. Супруна 11-17

с 10.00 до 15.00

ул. Леваневского 12,16-18

ул. Каманина 2-4,5

с 8.00 до 17.00 (17, 18, 19 ноября)

Инкерман: ул. Лощинная 4-32(чет),36,40, 3-43(нечет), ул. Погодаева 4-20(чет), 3-23(нечет), ул. Скорятина 2-24(чет), 3-39(нечет), пер. Сосновый 3-25(нечет), ул. Коломенская 2-44(чет), 43-а, 29-31(нечет),35,39,43, ул. Трубная 2-26(чет), 3-15(нечет), пер. Трубный 2-б,2,10,24-26(чет), 1-27 (нечет), ул. Скорятина 43, ул. Карьерная 2-50(чет), 1-81(нечет), ул. Лощинная 2, 1 (АО «Инкерстром», ООО «Акар», ООО «Ажур»)

с 8.00 до 15.00

Юхарина балка: ТСН СНТ «Здоровье-89», ТСН «Лира» уч. 26, уч.27

с 8.00 до 16.00

ул. Дзержинского 28

ул. Корабельная 25-29

ул. Рабочая 4

ул. Горького 1

с 8.00 до 17.00

ЗАО С. Перовской 191,к.1914,к.1912,к.1922,к.2278,к.1913,к.1911,к.1923, 724/2,724/14,724/16, 724, ТСН СНТ «Алькадар»

пос. Любимовка: ул. Батарейная 8-б,44-а,50-а, 64-а,68-б,140-А,24/1,24/5,кад.2288, 24, ул. Софьи Перовской 136-а,138-а,132-а,144-а,146-а, 125,127,133,135,139, 152-а,160-а,162-а,184-а,186-а,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет).

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