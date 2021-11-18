Зима в Крыму прогнозируется в пределах нормы

Пока синоптики не прогнозируют аномалий зимой в Крыму. Фото: Архив КП.

Температурные показатели предстоящих зимних месяцев в Крыму будут в пределах нормы. Об этом КП сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его информации, из-за непредсказуемости и изменчивости атмосферы, вероятность исполнения долгосрочных прогнозов обычно не превышает 40%. Пока аномалий в атмосфере не прослеживается.

-Вероятностный прогноз - в пределах нормы, - сообщил Вильфанд.

По информации Крымского гидрометцентра, среднемесячной температурной нормой декабря, согласно многолетним наблюдениям, является +3,1 градуса. Самым холодным зимним месяцем считается январь с показателем 0,2 градуса. Средняя температура февраля в Крыму 0,8 градуса.

- Это новые климатические данные за последние 30 лет. Это норма для нас, - рассказала КП руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Что касается осадков, то они, по данным синоптиков, максимальны в декабре – 59 мм. Учитывая, что по метеорологическому наставлению миллиметр осадков равен одному литру воды на квадратный метр, в декабре в Крыму в среднем выпадает почти 5 ведер воды на 1 кв. метр территории.

Менее «влажным» на полуострове является январь- 47,6 мм, для февраля норма осадков в Крыму- 41 мм.

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