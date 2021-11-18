В Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе

Пьяный молодой человек подрался в троллейбусе в Севастополе. Фото: Росгвардия

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали жителя Свердловской области, который устроил драку в троллейбусе. Как сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцы прибыли на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

- Выяснилось, что пьяный мужчина 1999 года рождения после конфликта с обслуживающим работником троллейбуса нанес ему телесные повреждения,- сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

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