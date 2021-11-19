Ялта попала в топ-10 самых желанных направлений отдыха на Новый год с детьми

Город счастья Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования Tvil.ru в честь Дня ребенка, который отмечают во всем мире 20 ноября, провели опрос в соцсети и узнали, где лучше всего провести зимние каникулы.
Оказалось, что треть россиян хотят свозить детей на новогодние каникулы в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. «Серебро» у Питера, «бронза» досталась Сочи.
Почетное четвертое место у города счастья Ялты.
Топ-10 самых желанных направлений празднования Нового года с детьми ( по данным опроса в соцсетях в процентах):
Великий Устюг, 32
Санкт-Петербург, 20
Сочи, 13
Ялта, 11
Карелия, 9
Нижний Новгород, 7
Москва, 4
Кострома, 2
Воронеж, 2
Казань, 2
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