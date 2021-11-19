Ялта попала в топ-10 самых желанных направлений отдыха на Новый год с детьми

Город счастья Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования Tvil.ru в честь Дня ребенка, который отмечают во всем мире 20 ноября, провели опрос в соцсети и узнали, где лучше всего провести зимние каникулы.

Оказалось, что треть россиян хотят свозить детей на новогодние каникулы в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. «Серебро» у Питера, «бронза» досталась Сочи.

Почетное четвертое место у города счастья Ялты.

Топ-10 самых желанных направлений празднования Нового года с детьми ( по данным опроса в соцсетях в процентах):

Великий Устюг, 32

Санкт-Петербург, 20

Сочи, 13

Ялта, 11

Карелия, 9

Нижний Новгород, 7

Москва, 4

Кострома, 2

Воронеж, 2

Казань, 2

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50