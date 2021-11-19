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Происшествия19 ноября 2021 6:56

Мужчина избил девушку в Ялте за отказ познакомиться

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Пионерском парке Ялты мужчина избил девушку, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- В отдел полиции «Ливадийский» УМВД России по городу Ялта поступило заявление гражданки о нанесении ей телесных повреждений, от прохождения судебно-медицинской экспертизы она отказалась. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы описали случившееся в соцсетях. По их словам, мужчина сначала пытался познакомиться с девушками, сидящими на скамейке, и приставал к ним. Девушки просили его оставить их в покое. Но на эти просьбы тот не реагировал. Более того, он начал избивать одну из несостоявшихся пассий.

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