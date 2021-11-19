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Здоровье19 ноября 2021 7:03

В Крыму зафиксирован очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом

За сутки зарегистрировали 884 зараженных
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму зарегистрирован очередной антирекорд по коронавирусу – за сутки зафиксировали 884 человека. Такие данные публикует Министерство здравоохранения РК.

Так, с начала пандемии было выявлено 112 132 человека с коронавирусом.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 7234 человека, выписано за сутки 881 человек.

С начала пандемии скончались 3352 человека, а за последние сутки – 21.

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