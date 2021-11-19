В Крыму зафиксирован очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Крыму зарегистрирован очередной антирекорд по коронавирусу – за сутки зафиксировали 884 человека. Такие данные публикует Министерство здравоохранения РК.
Так, с начала пандемии было выявлено 112 132 человека с коронавирусом.
За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 7234 человека, выписано за сутки 881 человек.
С начала пандемии скончались 3352 человека, а за последние сутки – 21.
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